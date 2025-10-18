На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Годовалый пингвин Буми покорил соцсети на вечеринке с пузырями в зоопарке США

Зоопарк Сент-Луиса устроил для пингвинов вечеринку с пузырями
true
true
true

Зоопарк Сент-Луиса в американском штате Миссури выложил на странице в TikTok видео вечеринки пингвинов с мыльными пузырями.

В посте уточняется, что для этого сотрудники установили в крытом вольере генератор пузырей. На видео большая часть птиц спокойно наблюдает за происходящим, в то время как годовалый Буми бегает кругами и хлопает крыльями.

«Годовалый хохлатый пингвин Буми был в восторге от игры с пузырями!.. Вот на такую ​​вечеринку мы бы тоже хотели попасть!» — говорится в подписи к ролику.

Сейчас пост с видео набрал уже более 2,2 млн лайков, под ним оставили почти 7 тыс. комментариев.

В августе в крымском Бахчисарайском парке миниатюр состоялся фестиваль по вырезанию композиций из арбуза. На суд зрителей представили труды «арбузных» дел мастеров, а их творениями угостили бегемота Фриду, также известную как Морячка Соня. Директор парка Виктор Жиленко отметил, что во время «яркого арбузного экзотик-шоу» животное ело угощение «так, что и за уши не оттащишь».

Ранее зоопарк предложил посетителям назвать тараканов в честь бывших и скормить их сурикатам.

