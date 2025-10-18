На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У горничной спа-салона в Екатеринбурге нашли наркотик в нижнем белье

В Екатеринбурге полицейские задержали горничную спа-салона с пакетиком мефедрона в нижнем белье. Видео разместило в Telegram-канале городское управление МВД.

В ведомстве рассказали, что женщину задержали во время патрулирования напротив дома № 26 на улице Полежаевой.

«При опросе [она] призналась, что подобрала «закладку» и в данный момент у нее при себе имеется около 0,5 грамма синтетического наркотика», — заявили в полиции.

Там добавили, что в итоге у нее нашли 0,67 г запрещенного вещества. Женщина купила его для личного употребления. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере». Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.

В посте подчеркивается, что правоохранители борются с наркоторговлей в Екатеринбурге вопреки дефициту личного состава. Публикация заканчивается приглашением горожан, желающих защищать правопорядок, в ряды патрульной-постовой службы.

В конце сентября в Свердловской области полицейский из Тольятти был задержан коллегами по подозрению в торговле наркотиками. По данным местных СМИ, мужчина был в форме и с табельным оружием, а при себе у него было 30 кг запрещенного вещества. В МВД начали проверку и пообещали уволить и наказать сотрудника, если его вина подтвердится. Подозреваемый в прошлом занимал пост начальника отдела по борьбе с наркотиками, а до задержания работал в уголовном розыске.

Ранее ростовские гаишники опознали наркотики в камнях.

