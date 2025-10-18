Жители украинского города выступили против переименования сквера в честь Трампа

На Украине жители Чернигова выразили недовольство решением местных властей переименовать заброшенный сквер «Сказка» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

17 октября депутаты Черниговского горсовета проголосовали за переименование сквера в микрорайоне Шерстянка в честь нынешнего главы Белого дома. На следующий день представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко заявил, что подобное решение нарушает действующее законодательство, поскольку при жизни человека нельзя называть объекты его именем.

Местные жители также раскритиковали переименование. По их словам, «Сказка» давно находится в запущенном состоянии и требует благоустройства, а не смены названия.

«В ходе опроса часть жителей района, где расположен сквер, сообщила, что там давно уже не могут гулять дети, потому что за территорией никто не ухаживает, поэтому сперва нужно было облагородить сквер», — отмечается в сообщении.

В июне депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на Украине решили переименовать еще 328 населенных пунктов. По его словам, это делается в рамках так называемых «декоммунизации» и «деколонизации». В частности, село Московка было решено переименовать в Мировое, а населенный пункт Первомайское станет Заводским. Кроме того, будет переименовано село Каменка в Киевской области — его решили писать на украинский манер: Кам'янка.

