На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители украинского города выступили против переименования сквера в честь Трампа

Жители Чернигова возмутились переименованием сквера в честь Трампа
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

На Украине жители Чернигова выразили недовольство решением местных властей переименовать заброшенный сквер «Сказка» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

17 октября депутаты Черниговского горсовета проголосовали за переименование сквера в микрорайоне Шерстянка в честь нынешнего главы Белого дома. На следующий день представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко заявил, что подобное решение нарушает действующее законодательство, поскольку при жизни человека нельзя называть объекты его именем.

Местные жители также раскритиковали переименование. По их словам, «Сказка» давно находится в запущенном состоянии и требует благоустройства, а не смены названия.

«В ходе опроса часть жителей района, где расположен сквер, сообщила, что там давно уже не могут гулять дети, потому что за территорией никто не ухаживает, поэтому сперва нужно было облагородить сквер», — отмечается в сообщении.

В июне депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что на Украине решили переименовать еще 328 населенных пунктов. По его словам, это делается в рамках так называемых «декоммунизации» и «деколонизации». В частности, село Московка было решено переименовать в Мировое, а населенный пункт Первомайское станет Заводским. Кроме того, будет переименовано село Каменка в Киевской области — его решили писать на украинский манер: Кам'янка.

Ранее Собянин ответил на вопрос о переименовании улиц, связанных с Украиной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами