В Ленинградской области медики спасли птицу

В Волосово Ленинградской области врачи скорой помогли синице. Об этом сообщает Telegram-канал «Скорая помощь Ленобласти».

Пострадавшая птица случайно упала на окно подстанции.

«Упал в наше окно, вся голова и лапки были в какой-то стекловате. Помогли. Улетел, но обещал вернуться!», — сказала старший фельдшер Волосовской подстанции Юлия Анисимова.

Они с коллегой фельдшером скорой Татьяной Ямбаршевой, очистили перья и лапки птицы, напоили ее, после чего синица улетела. Вся спасительная операция попала на видео. На кадрах видно, как медики бережно вычищают перья от грязи, а затем поят гостью из шприца.

До этого сотрудники МЧС достали хаски из девятиметрового колодца в поселке Шаста в Калининградской области. Самостоятельно вызволить собаку из узкого бетонного сооружения хозяева не могли. Чтобы достать животное, понадобилась пожарная бригада. Огнеборцы опустили к собаке трехколенную лестницу, застраховали хаски спасательной петлей и вытащили.

Ранее котят в переноске выбросили вместе с мусором в Петербурге.