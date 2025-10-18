На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Троих жителей Москвы задержали за кражу одежды из торгового центра

Полицейские задержали в торговом центре на Ореховом бульваре Москвы компанию из трех человек, которая украла в одном из магазинов одежды джинсы, куртки, обувь и сумки на сумму свыше 30 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По ее данным, двое молодых людей и девушка решили «подзаработать» незаконным путем, когда у них закончились деньги на алкоголь. В магазине торгового центра они украли одежду, однако на выходе их остановили сотрудники охраны и потребовали предъявить чек на товар, которого у злоумышленников, разумеется, не оказалось. После этого правонарушителей задержали полицейские. Похищенное имущество было возвращено торговой точке.

Все трое задержанных признали вину. В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

17 октября суд Челябинска приговорил к трем годам условно представителя цыганской диаспоры, который украл из храма Василия Великого столетнюю икону Божьей Матери. Кража произошла 8 января во время крещения двух младенцев. На записях с камер в храме видно, как после церемонии крещения один из присутствующих родственников подходит к алтарю. Он кланяется и крестится перед иконой, после чего неожиданно достает из рамки образ, прячет его за пазуху и беспрепятственно покидает храм.

Ранее в Иране мужчине отрезали четыре пальца за воровство.

