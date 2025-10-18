На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столице Бангладеш горит аэропорт, полеты приостановлены

Prothom Alo: в Дакке горит аэропорт, все полеты приостановлены
В грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал столицы БангладешДакке — вспыхнул крупный пожар. Все полеты в аэропорту приостанавливаются, сообщает издание Prothom Alo.

«Инцидент произошел около 14.30, когда загорелся грузовой терминал аэропорта, где хранятся импортные товары», — сообщил исполнительный директор аэропорта Масудул Хасан Масуд.

Как отмечается, в настоящее время все перелеты приостановлены, власти страны внимательно следят за ситуацией. Минимум пять рейсов разных авиакомпаний, которые должны были приземлиться в Дакке, перенаправили в другие аэропорты.

По информации издания, в настоящее время 30 подразделений пожарной службы работают над тушением пожара. К тушению также присоединились армия и военно-морские силы Бангладеш. Сейчас, по информации СМИ, пожар взяли под контроль.

Причина пожара и масштаб ущерба пока не установлены. Также пока не сообщается о пострадавших или погибших в результате инцидента.

18 октября китайские авиалинии Air China экстренно посадили Airbus A321 из-за возникшего на борту пожара. Как выяснилось, причиной возгорания стал павербанк в отсеке для ручной клади.

Ранее сотрудники авиакомпании помогли пассажиру, не выключившему дома плиту.

