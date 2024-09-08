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Топ-менеджер «Росатома» не признал вину в деле о взятке

Топ-менеджер «Росатома» Сахаров признал получение денег, но не взятки

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НИУ МГСУ

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки, подтвердил, что он получил деньги от бизнесмена за консультирование по исполнению контрактов. При этом он отказался признавать себя виновным, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Сахарову предъявили обвинение в окончательной редакции.

«Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями», — сказано в материалах.

Уголовное дело завели в конце марта. Сахарову, который занимает должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома», предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы заключил топ-менеджера госкорпорации под стражу до 26 августа. Гендиректор компании, обвиняемый в даче взятки, также проходит по делу.

Ранее московский суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано».

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