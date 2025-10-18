От Веселой Жизни до Киски: названы самые забавные топонимы России

В России нашлось немало населенных пунктов с необычными и забавными названиями. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра со ссылкой на Государственный каталог географических названий.

По данным ведомства, только в Воронежской области обнаружено 22 подобных топонима. Среди них Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня и Хреновище.

В Курганской области таких названий 14, включая Марс, Духовку, Короли, Кокуй, Камчатку, Дворцы и Крепость. В Удмуртии выявили 13 населенных пунктов со звучными названиями — среди них Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры и Квардавозь.

Также в перечень вошли Ынырга, Киска и Кукуя в Республике Алтай, Новый Опель, Сос и Бабки в Псковской области, а также Мутный, Ыб и Чика в Республике Коми. Батарейка и Веселая Жизнь расположены в Краснодарском крае, Терпишка и Варварское — в Нижегородской области, а Поцелуево и Свиноедово — в Московской.

Политолог и независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склончук отметил, что забавные названия обычно имеют исторические корни и далеко не всегда можно установить их происхождение. Он считает, что подобные топонимы зачастую лучше иностранных заимствований.

Эксперт напомнил также, что при желании географический объект можно переименовать — такая возможность предусмотрена федеральным законом 152-ФЗ. При этом процедура нередко затрудняется из-за отсутствия четкого порядка и источников финансирования замены названий.

Ранее Путин пообещал подумать над возвращением Волгограду прежнего названия.