Юрист объяснила, как можно потерять наследство, даже будучи вписанным в завещание

Даже при наличии завещания наследники могут столкнуться с ситуацией, когда они теряют право на имущество. Об этом агентству «Прайм» сообщила партнер и руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

По словам юриста, чаще всего конфликты возникают в тот момент, когда наследники узнают о воле умершего и считают ее несправедливой. В таком случае документ нередко пытаются оспорить в суде. Основаниями могут стать сомнения в дееспособности завещателя на момент подписания, ошибки или нарушения процедуры оформления, давление, обман, а также подлог.

Лактионова подчеркнула, что при составлении завещания, особенно в случае с пожилыми людьми, рекомендуется заранее оформить медицинское заключение о психическом состоянии и зафиксировать процесс на видео, что снижает риск дальнейших споров.

При этом законодательство установило жесткие правила оформления документа. В частности, лица, на которых составляется завещание, не имеют права присутствовать при его подписании или нотариальном удостоверении. Нарушение этого требования может привести к признанию документа недействительным. Юрист привела пример, когда нотариус оформляет завещание на дому у тяжелобольного, а потенциальные наследники находятся рядом в той же комнате — в таком случае суд может отменить документ.

Кроме того, на принятие наследства законом отведено шесть месяцев. Пропуск срока способен привести к утрате прав, и восстановить его возможно только через суд при наличии уважительных причин. Однако проживание за границей или отсутствие общения с умершим обычно не признаются достаточными основаниями.

Лактионова также напомнила, что закон гарантирует долю так называемым обязательным наследникам — несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу и родителям умершего. Они получают минимум половину той доли, которая им полагалась бы по закону, что может уменьшить часть имущества, предназначенную другим наследникам.

