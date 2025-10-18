На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, как можно потерять наследство, даже будучи вписанным в завещание

Юрист Лактионова: россияне могут лишиться наследства из-за ошибки в завещании
Даже при наличии завещания наследники могут столкнуться с ситуацией, когда они теряют право на имущество. Об этом агентству «Прайм» сообщила партнер и руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

По словам юриста, чаще всего конфликты возникают в тот момент, когда наследники узнают о воле умершего и считают ее несправедливой. В таком случае документ нередко пытаются оспорить в суде. Основаниями могут стать сомнения в дееспособности завещателя на момент подписания, ошибки или нарушения процедуры оформления, давление, обман, а также подлог.

Лактионова подчеркнула, что при составлении завещания, особенно в случае с пожилыми людьми, рекомендуется заранее оформить медицинское заключение о психическом состоянии и зафиксировать процесс на видео, что снижает риск дальнейших споров.

При этом законодательство установило жесткие правила оформления документа. В частности, лица, на которых составляется завещание, не имеют права присутствовать при его подписании или нотариальном удостоверении. Нарушение этого требования может привести к признанию документа недействительным. Юрист привела пример, когда нотариус оформляет завещание на дому у тяжелобольного, а потенциальные наследники находятся рядом в той же комнате — в таком случае суд может отменить документ.

Кроме того, на принятие наследства законом отведено шесть месяцев. Пропуск срока способен привести к утрате прав, и восстановить его возможно только через суд при наличии уважительных причин. Однако проживание за границей или отсутствие общения с умершим обычно не признаются достаточными основаниями.

Лактионова также напомнила, что закон гарантирует долю так называемым обязательным наследникам — несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу и родителям умершего. Они получают минимум половину той доли, которая им полагалась бы по закону, что может уменьшить часть имущества, предназначенную другим наследникам.

Ранее адвокат рассказала, как распределяется наследство, если нет завещания.

