На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

На 94-м году умер легендарный конструктор ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

На 94-м году жизни скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда России Юрий Бармаков. Об этом сообщили РИА Новости в институте ВНИИА, входящем в структуру госкорпорации «Росатом».

О причине смерти не сообщили. О месте прощания с ученым объявят позже.

Юрий Николаевич Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. По окончании Московского инженерно-физического института в 1955 году по специальности «инженер-физик» он начал свою профессиональную деятельность.

С первого рабочего дня Бармаков связал свою карьеру с Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Н. Л. Духова (ВНИИА). В институте он прошел путь от инженера и младших научных сотрудников до руководящих позиций: начальник лаборатории, замглавного конструктора, директор в 1987–2008 годах. После 2008 года Бармаков занимал должности научного руководителя и первого заместителя научного руководителя.

Его научная специализация охватывала микроэлектронику, автоматизацию проектирования, вычислительную технику и системы контроля боевых ядерных элементов.

Бармаков основал собственную научную школу, занимался созданием оригинальных разработок в области ядерных боеприпасов и контрольно-испытательной аппаратуры.

Под его руководством ВНИИА разрабатывались приборы, полупроводниковые и электровакуумные устройства, которые отличались высоким уровнем и иногда не имели аналогов внутри страны.

За заслуги в науке и в оборонной отрасли Юрий Николаевич удостоился множества наград. Среди них — Ленинская премия (1983), Государственная премия СССР (1968), звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации (2002), и в 2022 году — звание Героя Труда Российской Федерации.

Ранее умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР Федосов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами