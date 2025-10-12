Скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

На 94-м году жизни скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда России Юрий Бармаков. Об этом сообщили РИА Новости в институте ВНИИА, входящем в структуру госкорпорации «Росатом».

О причине смерти не сообщили. О месте прощания с ученым объявят позже.

Юрий Николаевич Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. По окончании Московского инженерно-физического института в 1955 году по специальности «инженер-физик» он начал свою профессиональную деятельность.

С первого рабочего дня Бармаков связал свою карьеру с Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики имени Н. Л. Духова (ВНИИА). В институте он прошел путь от инженера и младших научных сотрудников до руководящих позиций: начальник лаборатории, замглавного конструктора, директор в 1987–2008 годах. После 2008 года Бармаков занимал должности научного руководителя и первого заместителя научного руководителя.

Его научная специализация охватывала микроэлектронику, автоматизацию проектирования, вычислительную технику и системы контроля боевых ядерных элементов.

Бармаков основал собственную научную школу, занимался созданием оригинальных разработок в области ядерных боеприпасов и контрольно-испытательной аппаратуры.

Под его руководством ВНИИА разрабатывались приборы, полупроводниковые и электровакуумные устройства, которые отличались высоким уровнем и иногда не имели аналогов внутри страны.

За заслуги в науке и в оборонной отрасли Юрий Николаевич удостоился множества наград. Среди них — Ленинская премия (1983), Государственная премия СССР (1968), звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации (2002), и в 2022 году — звание Героя Труда Российской Федерации.

Ранее умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР Федосов.