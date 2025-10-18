На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат рассказала, когда суд может учесть мнение ребенка при разводе родителей

Юрист Кузьминова: суд учтет мнение ребенка при разводе родителей только с 10 лет
true
true
true
close
Freepik.com

Суд сможет учитывать мнение ребенка о том, с кем из родителей он хочет проживать после развода, только если ему уже исполнилось 10 лет. Об этом сообщила РИА Новости адвокат и управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

Она пояснила, что опрос ребенка в суде для выражения личного мнения допустим только с достижения десятилетнего возраста. Если же ребенок младше, но родители хотят представить суду его предпочтения, можно обратиться к специалисту по детско-родительским отношениям для получения письменного заключения или заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Адвокат напомнила, что судебная экспертиза является платной процедурой, и расходы несет сторона, которая о ней ходатайствует.

Кузьминова добавила, что эксперты не опрашивают детей младше 10 лет напрямую, для этого используются методики, соответствующие возрасту — рисунки, анкетирование и другие формы. Дети старше 10 лет могут выразить свое мнение непосредственно в судебном заседании, при этом родители в зале присутствовать не будут, чтобы минимизировать психологическое давление на ребенка.

Ранее в Госдуме ответили, заставят ли россиян платить за медиацию при разводе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами