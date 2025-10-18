Адвокат рассказала, когда суд может учесть мнение ребенка при разводе родителей

Юрист Кузьминова: суд учтет мнение ребенка при разводе родителей только с 10 лет

Суд сможет учитывать мнение ребенка о том, с кем из родителей он хочет проживать после развода, только если ему уже исполнилось 10 лет. Об этом сообщила РИА Новости адвокат и управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

Она пояснила, что опрос ребенка в суде для выражения личного мнения допустим только с достижения десятилетнего возраста. Если же ребенок младше, но родители хотят представить суду его предпочтения, можно обратиться к специалисту по детско-родительским отношениям для получения письменного заключения или заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Адвокат напомнила, что судебная экспертиза является платной процедурой, и расходы несет сторона, которая о ней ходатайствует.

Кузьминова добавила, что эксперты не опрашивают детей младше 10 лет напрямую, для этого используются методики, соответствующие возрасту — рисунки, анкетирование и другие формы. Дети старше 10 лет могут выразить свое мнение непосредственно в судебном заседании, при этом родители в зале присутствовать не будут, чтобы минимизировать психологическое давление на ребенка.

