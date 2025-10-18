Казанский суд арестовал одного из подозреваемых в покушении на жену бизнесмена

Суд Казани арестовал до 14 декабря одного из подозреваемых по делу о нападении на жену бизнесмена. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Iptash.

Подозреваемым оказался Бурихоне Хамидов, который работал неофициально в компании мужа пострадавшей. Следствие полагает, что он помог выследить женщину, после чего его подельник напал на нее с ножом.

Накануне в Казани задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 39-летнюю Ирину Шевыреву, жену бизнесмена Ивана Шевырева, принадлежащего к династии крупных строителей. Сообщается, что он действовал вместе с напарником, который пока находится в розыске.

Инцидент произошел 14 октября на парковке возле гимназии на улице Восстания. Женщина проводила ребенка до школы, когда на нее набросился мужчина с ножом, несколько раз ударил в грудь и шею и скрылся с места преступления на велосипеде. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следственные действия взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

