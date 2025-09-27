На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин изрезал пожилую мать ножом после ссоры

В Башкирии мужчина изрезал пожилую мать ножом после ссоры
Depositphotos

В Башкирии 51-летний мужчина набросился с ножом на свою 76-летнюю мать после ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Белебеевском районе. По предварительным данным, между мужчиной и его пожилой матерью произошла словесная перепалка. В ходе ссоры сын нанес своей матери множественные удары ножом в грудь. После случившегося мужчина позвонил родственникам и сообщил о произошедшем, и те вызвали на место экстренные службы.

В результате нападения пенсионерка была госпитализирована с множественными ножевыми ранениями. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина задержан и дал признательные показания.

Ранее россиянин избил мать-пенсионерку, облил ее кипятком и получил срок.

