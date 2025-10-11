На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финский детектив на пенсии использовал выигрыш в лотерею для борьбы с «русскими шпионами»

Yle: финский детектив выиграл лотерею и основал фонд борьбы с русской разведкой
true
true
true
close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Вышедший на пенсию детектив финской полиции безопасности (Supo) Вейкко Палко занимался контрразведкой в интересах ведомства. Для этих целей он использовал свой выигрыш в лотерее EuroJackpot, который составил 61 млн евро, сообщает газета Yle.

В материале говорится, что мужчины не стало в апреле 2024 года. Он проработал в Supo более 60 лет, занимаясь противодействием российской разведке. После выхода на пенсию Палко продолжал свою деятельность, основав фонд борьбы с русской разведкой, который, в частности, награждал специалистов в области разведки.

В настоящее время деятельность экс-детектива изучается в рамках масштабного уголовного расследования по делу о разглашении государственной тайны, которое ведет Центральная криминальная полиция (KRP). В числе подозреваемых по этому делу проходит, в числе других фигурантов, руководитель полиции безопасности Антти Пелттари. Он комментировать ситуацию отказался. До этого он отрицал свою причастность к инкриминируемым ему правонарушениям, сообщает финское издание.

