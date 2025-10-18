Вдова участника СВО поверила «другу мужа» и лишилась почти 3 млн рублей

В Челябинской области «друг мужа» обманул вдову участника СВО, и она потеряла крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 25-летней вдове бойца СВО из города Нязепетровска позвонил неизвестный, представившийся «другом ее супруга». Он сообщил, что данные семей военных СВО якобы были скомпрометированы и теперь на нее оформляют кредит мошенники.

Затем к разговору подключились лжесотрудники силовых ведомств и Росфинмониторинга, которые убедили девушку перевести средства с детского счета на «безопасный счет» якобы для отмены кредита. Городанка поверила аферистам и через социальные службы вывела 2 млн рублей, которые перечислила злоумышленникам. После этого преступники потребовали еще миллион рублей — вдове удалось собрать и перевести около 700 тысяч рублей.

Когда девушка отказалась от требования съездить в Сочи за дополнительными средствами, преступники прекратили общение. В результате противоправных действий женщина лишилась сбережений на общую сумму почти в 3 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее россиянин совершил 73 банковские операции и отдал мошенникам десятки миллионов рублей.