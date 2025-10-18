Россиянам рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой за услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок эксплуатации счетчиков воды указывается в их техническом паспорте, но в среднем он составляет 12 лет. По окончании этого периода прибор должен быть заменен. Более того, в ходе эксплуатации счетчиков необходимо проводить поверку», — отметил Колунов.

Он уточнил, что счетчики холодной воды поверяются раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года. Через три месяца после истечения срока поверки начисления за воду пойдут по среднему показателю расхода за последние полгода.

30 сентября член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что несвоевременная передача показаний счетчиков за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) ведет к переплате.

Депутат подчеркнул, что штрафов за просрочку передачи показаний нет. Однако есть важный нюанс.

В первые три месяца плата рассчитывается по среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Если показания не поступают дольше, расчет идет по нормативам, которые обычно превышают фактические расходы. В некоторых случаях применяются повышающие коэффициенты.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.