Депутат рассказал о переплате за несвоевременную передачу показаний за ЖКУ

Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Несвоевременная передача показаний счетчиков за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) ведет к переплате. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат подчеркнул, что штрафов за просрочку передачи показаний нет. Однако есть важный нюанс.

В первые три месяца плата рассчитывается по среднемесячному потреблению за предыдущие полгода. Если показания не поступают дольше, расчет идет по нормативам, которые обычно превышают фактические расходы. В некоторых случаях применяются повышающие коэффициенты.

«Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами», — сказал он, подчеркнув, что россияне сохраняют право на перерасчет после передачи показаний.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сообщал, что поверка счетчиков воды необходима для подтверждения их корректности и точности учета. Это поможет избежать переплат за водоснабжение.

Ранее россиянам назвали рабочие способы сэкономить на ЖКУ до 20–30%.

