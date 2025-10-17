В Ростовской области мужчина забил сестру и ее мужа молотком

В Ростовской области 49-летнего мужчину заподозрили в нападении на сестру и ее мужа с молотком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в частном домовладении в городе Каменске-Шахтинском. По предварительным данным, мужчина поссорился со своей сестрой и ее мужем, а затем нанес им обоим удары молотком по голове. Супруги не выжили. После содеянного подозреваемый скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в настоящее время он находится у следователей. С мужчиной проводятся следственные действия. По делу назначены судебные экспертизы.

Ранее пьяный пермяк забил знакомого сковородкой.