На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области мужчина забил сестру и ее мужа молотком

В Ростовской области женщину и ее мужа забили молотком
true
true
true
close
СУ СК России по Ростовской области

В Ростовской области 49-летнего мужчину заподозрили в нападении на сестру и ее мужа с молотком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в частном домовладении в городе Каменске-Шахтинском. По предварительным данным, мужчина поссорился со своей сестрой и ее мужем, а затем нанес им обоим удары молотком по голове. Супруги не выжили. После содеянного подозреваемый скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, в настоящее время он находится у следователей. С мужчиной проводятся следственные действия. По делу назначены судебные экспертизы.

Ранее пьяный пермяк забил знакомого сковородкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами