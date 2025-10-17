В Петербурге арестовали обвиняемого во взяточничестве чиновника

В Санкт-Петербурге директор Службы заказчика администрации Приморского района 49-летний Александр Маслов был заключен под стражу по подозрению в получении взятки. Такое решение вынес Красногвардейский районный суд города, избрав Маслову меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Согласно информации, предоставленной следствием, Маслов требовал от предпринимателя денежное вознаграждение за содействие в заключении контрактов на выполнение строительных и ремонтных работ в двух детских садах. Цена одного тендера составляла 8,1 млн рублей, другого – 8 млн рублей.

Предполагается, что за свое покровительство чиновник запросил 12% от общей стоимости контрактов, что составляет 1,9 миллиона рублей. По предварительным данным, часть полученных средств Маслов передавал другим работникам администрации Приморского района, которые также были вовлечены в данную схему.

Александр Маслов был задержан правоохранительными органами 17 октября.

Ранее экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей.