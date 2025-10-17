На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туляк подрался с машиной скорой помощи из-за того, что та мешала пройти

В Туле мужчина подрался с машиной скорой помощи, мешавшей ему пройти
true
true
true

В Туле местный житель набросился на машину скорой помощи, которая мешала ему пройти. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула жесть».

Инцидент произошел 17 октября. Мужчина, выходивший из подъезда, выразил недовольство тем, что автомобиль скорой помощи мешал проходу. Он стал конфликтовать с медиками, но затем ушел.

После кратковременного отсутствия он вернулся к машине, открыл задние двери и пнул транспортное средство. Затем он с силой захлопнул дверь и снова удалился — этот момент попал на видео.

До этого москвич в истерике разгромил автомобиль скорой помощи, и это попало на видео. Врачам пришлось спрятаться и дождаться правоохранителей, которые забрали нарушителя.

Ранее в Петербурге агрессивная женщина пыталась ворваться в машину скорой, разыскивая сожителя.

