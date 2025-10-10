В Петербурге агрессивная женщина пыталась ворваться в машину скорой, разыскивая сожителя

В Петербурге 26-летняя женщина, разыскивавшая возлюбленного, пыталась ворваться в машину скорой помощи. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 9 октября на улице Пугачева — в салоне автомобиля скорой помощи была активирована тревожная сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что агрессивная женщина пыталась силой проникнуть в машину скорой и оскорбляла бригаду медиков. Позже ее задержали в здании общежития.

По словам нарушительницы, она пыталась попасть в машину скорой, поскольку считала, что там должен находиться ее сожитель, который до этого жаловался на плохое самочувствие. При этом сама она медиков не вызывала.

Выяснилось, что агрессорша ранее была судима за оскорбление представителя власти. Также она привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство, побои, распитие алкоголя в запрещенных местах и потребление наркотических средств.

Ранее в Улан-Удэ мужчина устроил погром в машине скорой помощи из-за боязни уколов.