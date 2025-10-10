На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге агрессивная женщина пыталась ворваться в машину скорой, разыскивая сожителя

В Петербурге агрессивная женщина пыталась ворваться в машину скорой помощи
true
true
true
close
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/VK

В Петербурге 26-летняя женщина, разыскивавшая возлюбленного, пыталась ворваться в машину скорой помощи. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 9 октября на улице Пугачева — в салоне автомобиля скорой помощи была активирована тревожная сигнализация. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что агрессивная женщина пыталась силой проникнуть в машину скорой и оскорбляла бригаду медиков. Позже ее задержали в здании общежития.

По словам нарушительницы, она пыталась попасть в машину скорой, поскольку считала, что там должен находиться ее сожитель, который до этого жаловался на плохое самочувствие. При этом сама она медиков не вызывала.

Выяснилось, что агрессорша ранее была судима за оскорбление представителя власти. Также она привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство, побои, распитие алкоголя в запрещенных местах и потребление наркотических средств.

Ранее в Улан-Удэ мужчина устроил погром в машине скорой помощи из-за боязни уколов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами