Мужчина организовал похищение экс-супруги в Уфе, чтобы та переписала на него имущество

Мужчина решил организовать похищение экс-супруги в Уфе, но попался правоохранителям. Об этом сообщает СК России.

По версии следствия, мужчина решил организовать похищение бывшей жены на территории Уфы, чтобы та переписала на его имя свое имущество. Исполнителей плана за денежное вознаграждение он стал искать в Москве.

Злоумышленник встретился с «исполнителями», за которых выдали себя полицейские, 9 октября на АЗС на Алтуфьевском шоссе. Он передал им предоплату за работу в 300 тысяч рублей, фото экс-супруги и маршруты ее перемещений. Он также потребовал применить к женщине насилие и угрозы для принуждения к переоформлению имущества. В качестве оплаты после выполнения преступного плана он предлагал «исполнителям» свою машину стоимостью в 6 млн рублей. В ходе телефонных разговоров мужчина настаивал на скорейшем выполнении работы.

Полицейские под видом исполнителей 16 октября сообщили мужчине, что якобы похитили его экс-супругу. После этого злоумышленник прибыл в загородный дом в Башкирии, где был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ — организация покушения на похищение человека. Задержанный находится у следователей, с ним проводятся необходимые следственные действия.

