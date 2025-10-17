На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина организовал похищение экс-супруги в Уфе, чтобы та переписала на него имущество

В Уфе мужчина организовал похищение экс-супруги и попался
true
true
true
close
СК РФ

Мужчина решил организовать похищение экс-супруги в Уфе, но попался правоохранителям. Об этом сообщает СК России.

По версии следствия, мужчина решил организовать похищение бывшей жены на территории Уфы, чтобы та переписала на его имя свое имущество. Исполнителей плана за денежное вознаграждение он стал искать в Москве.

Злоумышленник встретился с «исполнителями», за которых выдали себя полицейские, 9 октября на АЗС на Алтуфьевском шоссе. Он передал им предоплату за работу в 300 тысяч рублей, фото экс-супруги и маршруты ее перемещений. Он также потребовал применить к женщине насилие и угрозы для принуждения к переоформлению имущества. В качестве оплаты после выполнения преступного плана он предлагал «исполнителям» свою машину стоимостью в 6 млн рублей. В ходе телефонных разговоров мужчина настаивал на скорейшем выполнении работы.

Полицейские под видом исполнителей 16 октября сообщили мужчине, что якобы похитили его экс-супругу. После этого злоумышленник прибыл в загородный дом в Башкирии, где был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ — организация покушения на похищение человека. Задержанный находится у следователей, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Ранее россиянка обвинила бывшего мужа в похищении их девятилетнего сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами