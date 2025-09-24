На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка обвинила бывшего мужа в похищении их девятилетнего сына

Жительница Краснодара обвинила бывшего супруга в похищении сына
true
true
true
close
Михаил Мордасов/РИА Новости

Жительница Краснодара обвинила бывшего супруга в похищении их девятилетнего сына. Женщина утверждает, что мужчина не дает ей даже видеться с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По словам собеседницы канала, 20 октября 2024 года экс-супруг забрал их сына на прогулку и увез в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что мужчина увез ребенка в Орел. Женщина рассказала, что по решению суда сын должен жить с ней, но второй родитель это проигнорировал. Краснодарка переживает за мальчика, так как у него есть особенности по здоровью, он наблюдается у невролога.

«За все это время я не могла ни увидеть своего мальчика, ни обнять, ни даже услышать голос моего сына по телефону. Все двери закрыты: приставы, штрафы, переговоры ― ничего не помогает», ― рассказала россиянка.

Женщина надеется на торжество правосудия и возвращение сына домой.

Ранее в Екатеринбурге мужчина похитил двоих сыновей у бывшей жены и увез в другой регион.

