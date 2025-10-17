В Москве иностранца отправили за решетку за крупную кражу

В Москве арестовали иностранца, обвиняемого в крупной краже. Об этом со ссылкой на пресс-службу Бутырского райсуда сообщает РИА Новости.

Бутырский районный суд по ходатайству следователя принял решение об избрании меры пресечения в отношении иностранного гражданина Кирия Паата. Мужчину заключили под стражу, он проведет за решеткой два месяца.

Иностранец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная в особо крупном размере. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

