Няня заставляла маленького мальчика есть собачий корм и прижигала его сигаретами

Daily Star: няня в Англии заставляла ребенка есть собачий корм и прижигала его сигаретами
Lancashire Police

В Великобритании 27-летняя Сианн Коули была приговорена к четырем годам и трем месяцам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком, находившимся у нее под присмотром, пишет Daily Star.

Как сообщили в полиции, Коули на протяжении трех недель издевалась над маленьким мальчиком: прижигала его сигаретами, заставляла есть собачий корм и неоднократно оставляла одного дома на несколько часов.

В ходе расследования выяснилось, что ребенок находился у женщины временно, и она не являлась его матерью. Коули признала себя виновной по статьям о нападении с причинением телесных повреждений, жестоком обращении, пренебрежении обязанностями и оставлении ребенка без присмотра.

Судья назвал действия женщины «варварскими и бесчеловечными», отметив, что пострадавший получил многочисленные травмы и психологический шок.

Ранее отец заморил голодом новорожденного, потому что «кормить его не входило в его обязанности».

