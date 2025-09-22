Отец заморил голодом новорожденного, потому что «кормить его не входило в его обязанности»

В США врачи не спасли малыша, которого не кормили родители

В США отец заморил голодом двухмесячного ребенка, потому что «кормить его не входило в его обязанности», пишет Mirror.

По словам прокурора, 40-летний Кристофер Мэтьюз признался следствию, что никогда не кормил сына, считая, что «не обязан делать это». Также выяснилось, что родители за два месяца ни разу не показали ребенка врачу после выписки из роддома. Несмотря на усилия медиков, им не удалось спасти младенца с крайней степенью истощения.

Мать ребенка, Ширли Мэтьюз, которая тоже не хотела кормить ребенка, также была осуждена по аналогичному обвинению и получила такой же срок — 20 лет тюрьмы. Судья Аманда Бэксли во время оглашения приговора выразила сожаление, что действовавшее на момент преступления законодательство не позволяло назначить более строгое наказание. Она отметила, что законы Алабамы с тех пор ужесточены, но эти изменения не имеют обратной силы.

Дело супругов стало одним из нескольких громких процессов о жестоком обращении с детьми в США, отмечают СМИ.

Ранее в Австралии пара пять дней употребляла наркотики, забыв про младенца в кроватке.