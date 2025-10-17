На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэрия подтвердила информацию о взрыве на предприятии в Стерлитамаке

В Стерлитамаке произошел взрыв в цехе предприятия «Авангард»
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрыв произошел в цехе предприятия «Авангард» в Стерлитамаке, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

«Сегодня, 17 октября, на ФКП «Авангард» в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства», — сказано в публикации.

В мэрии добавили, что данные о пострадавших уточняются, ситуация находится на контроле.

Кроме того, городские власти призвали жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Незадолго до этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке привел к тому, что в соседних с предприятием домах выбило стекла. Он, предположительно, произошел на нитроузле предприятия. После взрыва над территорией объекта поднялся густой столб дыма.

Ранее появился снимок взорвавшегося в США завода.

