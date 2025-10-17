74-летний мужчина заплатил 3 млрд рупий, чтобы жениться на 24-летней красавице

В Индонезии 74-летний мужчина заплатил 3 млр рупий, чтобы жениться на 24-летней

В Индонезии 74-летний местный житель заплатил выкуп за 24-летнюю невесту в размере трех миллиардов рупий (более 14 млн рублей). Об этом сообщает The South China Morning Post.

Свадьба состоялась 1 октября в округе Патисан провинции Восточная Ява. Жених публично объявил о своем намерении взять в жены 24-летнюю красавицу и вручил за нее чек в размере 3 миллиардов индонезийских рупий. По словам команды, которая вела видеосъемку церемонии, изначально предполагалось, что выкуп будет не более 1 млрд рупий, но в последний момент жених увеличил его в три раза.

Щедрый жених также раздал гостям церемонии по 100 тысяч рупий наличными (около 500 тысяч рублей).

После свадьбы компания, которая занималась организацией фотосессии молодоженов, публично заявила, что не получила гонорар за работу, а жених якобы скрылся вместе с невестой. Позже жених, а также родственники со стороны невесты опровергли эту информацию.

Ранее в Индии пара подала на развод, так как их кот и собака не ужились.