Пара подала на развод, так как их домашние животные не смогли ужиться друг с другом

В Индии пара подала на развод, так как их кот и собака не ужились

В Индии супружеская пара подала заявление на развод спустя девять месяцев после регистрации брака. Поводом для расставания послужил конфликт из-за домашних питомцев, которые не смогли ужиться друг с другом за это время. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, пара сблизилась на почве любви к животным, но они же в последствии стали предметом разногласий. Женщина утверждает, что пес ее мужа постоянно обижает ее кошку: лает и пугает ее, из-за чего та испытывает постоянный стресс и даже отказывается от еды. Мужчина парировал, что, согласно их договоренности, супруга не должна была привозить питомцев из родительского дома. Он отметил, что кот несколько раз проявлял к его псу агрессию, а также постоянно покушается на аквариум с рыбами.

Попытка урегулировать конфликт между супругами с помощью медиатора успехом не увенчалась. Никто из пары не согласился расстаться со своими любимцами, и в итоге обратились в государственные органы за разводом.

