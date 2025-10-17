В Барнауле потушили пожар в частной школе

Пожар площадью 600 кв. м в частной школе в Барнауле ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пожар в Барнауле полностью ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

В Барнауле произошел пожар в спортивном зале частной школы по Змеиногорскому тракту. Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали пожар. На тушение пожара было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

13 октября в школе Ростовской области занятия для детей закончились раньше времени из-за возгорания, которое случилось во время урока. Инцидент произошел в образовательном учреждении села Каменка. Во время урока в одном из классов загорелась лампа. Куски расплавленной пластмассы падали на парты. Никто из школьников и учителей не пострадал.

Ранее в Кемеровской области загоревшаяся в школе лампа вызвала панику у детей.