Пьяный пермяк забил знакомого сковородкой

В Перми мужчину обвинили в жестоком избиении знакомого сковородкой

В Перми арестовали мужчину, обвиняемого в жестоком избиении знакомого сковородкой после ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 октября в квартире, расположенной в Индустриальном районе — там 37-летний хозяин жилища со знакомым пили алкоголь. Предварительно, в какой-то момент собутыльники поссорились, и хозяин нанес гостю множественные удары сковородкой в область головы. В результате пострадавший не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователь продолжает допрашивать свидетелей, проводятся необходимые судебные экспертизы. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

