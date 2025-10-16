На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный пермяк забил знакомого сковородкой

В Перми мужчину обвинили в жестоком избиении знакомого сковородкой
true
true
true
close
Freepik

В Перми арестовали мужчину, обвиняемого в жестоком избиении знакомого сковородкой после ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 октября в квартире, расположенной в Индустриальном районе — там 37-летний хозяин жилища со знакомым пили алкоголь. Предварительно, в какой-то момент собутыльники поссорились, и хозяин нанес гостю множественные удары сковородкой в область головы. В результате пострадавший не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователь продолжает допрашивать свидетелей, проводятся необходимые судебные экспертизы. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее россиянин забил приятеля газовым ключом во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами