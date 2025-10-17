На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое украинцев, которых обвиняют в поджоге дома Стармера, не признали вину

Обвиняемые в поджоге дома Стармера украинцы не признали вину
true
true
true
close
Alastair Grant/Reuters

Двое из трех обвиняемых в поджоге дома премьер-министра Британии Кира Стармера не признали вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в рамках заседания по делу, состоявшемся в центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли, вину не признали Роман Лавринович и Петро Починок. При этом Станислав Карпюк к настоящему моменту не заявил свою позицию и потребовал нового адвоката.

Данное заседание проходило с участием двух переводчиков — как с русского, так и с украинского.

Судья потребовала от Карпюка заявить позицию до конца ноября. Срок ареста обвиняемым продлили до 14 февраля 2026 года.

Начало судебного процесса по этому делу ожидается в апреле 2026 года.

12 мая сообщалось, что полиция проводит расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера.

Первой о возгорании в доме премьер-министра сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором политик до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает его в аренду.

Ранее в Кремле высказались о подозрениях Лондона в связи с поджогом дома Стармера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами