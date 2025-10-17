Двое украинцев, которых обвиняют в поджоге дома Стармера, не признали вину

Двое из трех обвиняемых в поджоге дома премьер-министра Британии Кира Стармера не признали вину в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в рамках заседания по делу, состоявшемся в центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли, вину не признали Роман Лавринович и Петро Починок. При этом Станислав Карпюк к настоящему моменту не заявил свою позицию и потребовал нового адвоката.

Данное заседание проходило с участием двух переводчиков — как с русского, так и с украинского.

Судья потребовала от Карпюка заявить позицию до конца ноября. Срок ареста обвиняемым продлили до 14 февраля 2026 года.

Начало судебного процесса по этому делу ожидается в апреле 2026 года.

12 мая сообщалось, что полиция проводит расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера.

Первой о возгорании в доме премьер-министра сообщила газета Times. Согласно информации издания, огонь повредил входную дверь здания. Дом, в котором политик до переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит жил почти 20 лет, находится в северной части Лондона на Каунтесс-роуд. По данным СМИ, в настоящее время премьер-министр сдает его в аренду.

Ранее в Кремле высказались о подозрениях Лондона в связи с поджогом дома Стармера.