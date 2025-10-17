На Сахалине ликвидировали открытое горение на складе с канцтоварами

Пожарные потушили открытое горение на складе с канцтоварами в Южно-Сахалинске

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1 тыс. кв. м. на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«В Южно-Сахалинске ликвидировали открытое горение», — отмечается в сообщении.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники. В региональном управлении МЧС рассказали, что из загоревшегося здания эвакуировались 200 человек. К утру огнеборцам удалось полностью потушить пожар.

1 октября в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Московском проспекте. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, происшествие носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Новосибирске загорелся торговый центр.