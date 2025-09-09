На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На чердаке у россиянина нашли 56 кустов конопли

В Калининградской области у мужчины на чердаке нашли 56 кустов конопли
true
true
true
close
Depositphotos

В Калининградской области у 54-летнего сельчанина на чердаке нашли кусты конопли и марихуану. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность жителя поселка Заповедное. В ходе обыска в чердачном помещении его дома стражи порядка обнаружили и изъяли 394,2 грамма марихуаны, 56 кустов конопли в емкостях с землей, а также оборудование для культивации запрещенного растения.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств, и ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Проводятся следственные действия.

Ранее москвичка вызвала полицию в квартиру, где выращивала коноплю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами