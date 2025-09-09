На чердаке у россиянина нашли 56 кустов конопли

В Калининградской области у мужчины на чердаке нашли 56 кустов конопли

В Калининградской области у 54-летнего сельчанина на чердаке нашли кусты конопли и марихуану. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность жителя поселка Заповедное. В ходе обыска в чердачном помещении его дома стражи порядка обнаружили и изъяли 394,2 грамма марихуаны, 56 кустов конопли в емкостях с землей, а также оборудование для культивации запрещенного растения.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств, и ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Проводятся следственные действия.

