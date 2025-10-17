На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Калифорнии в очередной раз запретил выпускать по УДО подругу Чарльза Мэнсона

AP Photo

Последовательница Чарльза Мэнсона Патрисия Кренвинкель, которую обвинили в убийствах семи человек и осудили на пожизненное заключение, не сможет выйти по УДО. Такое решение принял губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, отклонив ее прошение об условно-досрочном освобождении, cообщает DailyMail.

Патрисия Кренвинкель, которой сейчас 77 лет, была признана виновной в убийствах первой степени и приговорена к пожизненному заключению еще в 1971 году. Ее вина связана с участием в преступлениях в домах актрисы Шерон Тейт, а также владельцев продуктового магазина Лено и Розмари Лабьянка, сообщает издание.

Первоначально Кренвинкель приговорили к смертной казни, но после решения Верховного суда Калифорнии смертные наказания, вынесенные до 1972 года, были отменены, и ее приговор заменили на пожизненное заключение.

В 2022 году губернатор Ньюсом уже отклонял прошение Кренвинкель и одновременно наложил вето на аналогичное прошение другой последовательницы культа Мэнсона — Лесли Ван Хауген. Тогда он заявил, что Кренвинкель так и не осознала всю глубину своих преступлений и продолжает оправдывать участие в террористической кампании лидера культа – Мэнсона.

В мае этого года Кренвинкель в очередной раз получила разрешение на условно-досрочное освобождение, однако губернатор Ньюсом вновь пересмотрел это решение, оставив женщину в тюрьме после 56 лет заключения.

Ранее Netflix анонсировала документальный фильм про Чарльза Мэнсона.

