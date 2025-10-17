На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники придумали новую схему под видом проверки газового оборудования

МВД: аферисты выдают себя за сотрудников газовых служб и выманивают деньги
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с поддельным оформлением документов на техобслуживание газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники ссылаются на изменения в российском законодательстве, вступившие в силу в 2023 году. Тогда договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования разрешили заключать только со специализированными организациями.

По данным ведомства, аферисты звонят гражданам, представляясь сотрудниками газовых служб, и утверждают, что необходимо перезаключить договор на обслуживание оборудования. Для убедительности они называют «номер талона» и направляют ссылку на фальшивый сайт, где жертве предлагают подтвердить данные. После ввода контактной информации на экране появляется уведомление о якобы отправленном СМС, а затем злоумышленники просят продиктовать код из сообщения.

Далее схема развивается уже по привычному сценарию: жертве звонят «правоохранители» или «представители» ведомств, утверждая, что ее деньги находятся под угрозой и их следует перевести на «безопасный счет».

МВД призвало граждан не вступать в диалог с подобными «газовиками» и при получении подобных звонков или сообщений сразу обращаться в полицию.

Ранее россиянам назвали пять основных признаков мошенника.

