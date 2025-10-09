На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Вологодской области планирует сильнее ужесточить продажу алкоголя

В Вологодской области хотят ограничить продажу алкоголя в многоквартирных домах
close
Depositphotos

С 1 марта 2026 года планируется ввести ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 квадратных метров, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах», — заявил он.

По словам губернатора, законопроект уже разработан и находится на этапе согласования. Филимонов добавил, что бизнесменам, держащим магазины с алкогольной продукцией, будет предложено сменить профиль — открыть продовольственные магазины шаговой доступности. По его словам, держателям точек окажут меры поддержки и выдадут льготные займы при необходимости.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области начал действовать закон, по которому продавать алкоголь в регионе разрешено только в определенное время: в будние дни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни, а также во время новогодних каникул — с 8:00 до 23:00. Данные ограничения не действуют для ресторанов: они продают алкоголь в соответствии со своим режимом работы.

Ранее производитель дешевой водки оказался на грани банкротства.

