Депутатов призвали позвать инопланетян из-за планов заменить мигрантов роботами

Благодаря активной автоматизации и внедрению технологий искусственного интеллекта в России в будущем удастся значительно сократить количество рабочих рук и отказаться от привлечения к труду мигрантов, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Однако его планы сочли нереализуемыми, отметив, что ИИ никогда не сможет заменить обычных рабочих, в том числе на заводах и в транспортной отрасли.

В качестве аргумента в пользу надвигающихся перемен на рынке труда депутат напомнил, что в столице сегодня активно используются беспилотные трамваи, а вскоре появятся и автобусы, и такси. В итоге там, где раньше требовались тысячи сотрудников, сегодня можно управиться с помощью десяти. Так, на металлургических заводах раньше трудились не менее 7 тыс. человек, а сегодня такой же объем работы могут выполнить 700 специалистов, отметил парламентарий.

«Роботы не заменят на 100% рабочие руки, но точно помогут отказаться от значительной части мигрантов, — заявил Гусев в пресс-центре НСН. — В России делается все, чтобы росла производительность и автоматизация».

Однако эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов с ним не согласился – он подчеркнул, что ИИ не сможет работать на заводе, в доставке, образовании и так далее. По его мнению, в ближайшие десять лет и беспилотные автомобили не заменят обычных водителей, это касается и других сфер, в которых невозможно заменить людей технологиями.

«Давайте сразу напишем инопланетянам, чтобы они создали нам вечный двигатель, — заявил Коженов. — Рабочие руки никто не заменит. Роботы не заменят доставку. Они могут застрять в снегу, их еще будут две недели выковыривать. Некоторые профессии никак не заменить».

До этого руководитель компании по разработке сервисов на базе ИИ «Hi-Tech Anatomy» Сергей Журавлев заявил, что ИИ стремительно осваивает любые профессии, базирующиеся на алгоритмах, и с учетом этих тенденций к 2030 году он охватит 9% мирового рынка труда, вытеснив людей из 300 млн профессий, включая бухгалтеров, юристов, кассиров и водителей, которые полностью покинут рынок труда.

Ранее в Госдуме предрекли замену солдат роботами к 2026 году.