Россиянам рассказали, как действовать при встрече с медведем

Депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как себя вести при встрече с медведем. Самое главное, по его словам, — не проявлять излишнего любопытства, почувствовав близость хозяина леса.

«Медведь — это животное, живущее на определенной территории. И поэтому оно ее там защищает, охраняет. Если вдруг в лесу случайно вы как-то подошли близко к медведю — он обязательно себя обозначит. Он будет там где-то из-за кустов рычать, он будет как-то подавать всякие сигналы, типа «сюда не подходи». И вот в этот момент нельзя доставать из кармана телефон и пытаться сделать селфи с медведем», — отметил эксперт.

Вместо этого он посоветовал спокойно уходить в противоположную сторону. Таким образом, в 99% ситуация разрешится спокойно и мирно.

Зоолог Владимир Ефременко до этого предупредил, что в Подмосковье отмечается рост популяции бурых медведей. Возникла ситуация, при которой число хищников значительно превышает количество охотников, поэтому вероятность натолкнуться на медведя в лесу достаточно высока, рассказал он.

Ранее в Прикамье медведица напала на двух охотников и ранила одного из них.