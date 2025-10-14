На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Прикамье медведица напала на двух охотников и ранила одного

В Пермском крае охотник расправился с медведицей, ранившей его напарника
true
true
true
close
JP. Baldus/Shutterstok/FOTODOM

В Пермском крае медведица напала на двух охотников и ранила одного, сообщает паблик «Чернушка сегодня» во «ВКонтакте».

Двое мужчин отправились в лес между селом Тюй и деревней Агарзя. В какой-то момент на них набросилась молодая медведица.

Она атаковала одного из мужчин и успела его покусать, но второй охотник вовремя выстрелил в животное и не пострадал. Его напарника экстренно госпитализировали.

«Сейчас пострадавший находится в Чернушинской больнице на лечении», — сказано в посте.

Актуальной информации о состоянии его здоровья пока не поступало. Минздрав и Минприроды Пермского края ситуацию не комментировали.

Ранее медведь зашел в магазин и напал на пожилых покупателей.

