Психолог дала отцам советы по воспитанию школьников

Психолог Гольдштейн: современный отец должен быть другом, а не надзирателем
Trzykropy/Shutterstock/FOTODOM

Современный отец должен быть не «строгим надзирателем», а настоящим другом, показывающим на собственном примере, как справляться с жизненными задачами. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн. Она отметила, что еще несколько десятилетий назад отцы в основном дистанцировались от воспитания, ограничиваясь заработком и редкими поучительными беседами. Однако сегодня их роль кардинально изменилась.

Специалист сформулировала ключевые рекомендации для отцов школьников. Прежде всего, по ее словам, важно быть эмоционально доступным — даже несколько минут искреннего общения значат больше, чем часы формального присутствия. Следует не только говорить, но и уметь слушать, поскольку ребенку часто важнее быть услышанным, чем получить готовый совет. Кроме того, отцам не стоит бояться проявлять эмоции, ведь открытое выражение чувств учит детей искренности.

Поддержка увлечений ребенка — еще один важный аспект, независимо от того, касается ли это футбола или рисования комиксов.

Личный опыт отца в преодолении школьных трудностей может стать более ценным уроком, чем любые нравоучения. Также стоит предоставить свободу для проб и ошибок. Это делает ребенка более самостоятельным.

Чувство юмора помогает смягчать конфликты и создавать доверительную атмосферу. Но главной остается безусловная любовь — уверенность ребенка в том, что его ценят не только за успехи, дает ему мощную опору в жизни.

«Школьные годы — время испытаний не только для детей, но и для всей семьи. И если папа умеет слушать, шутить, помогать и показывать пример уверенности, то ребенок получает главное: ощущение, что рядом есть надежный взрослый, который не подведет», — заключила Гольдштейн.

Психолог Лариса Никитина до этого говорила, что отец в семье выступает для сына как пример для подражания, а для дочери – как образец безопасного мужчины, который ее любит.

По словам специалиста, роль отца в воспитании сына особенно значима, если у родителей хорошие отношения и со стороны матери не звучат фразы, вроде «не будь как твой отец» и прочие.

Ранее ученые призвали проверять психическое здоровье новоиспеченных отцов.

