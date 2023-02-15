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«Известия»: в России предложили позволить частным клиникам выписывать рецепты онлайн

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Минэкономразвития (МЭР) разработало проект, согласно которому частным клиникам в России предложили выписывать рецепты онлайн. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперимент проведут в 15 частных сетях клиник.

Отмечается, что для этого в договор с клиникой и пациентом следует включить условие об обмене данными с единой государственной инфосистемой в сфере здравоохранения.

Инициатива, по данным МЭР, увеличит доступность телемедицинских консультаций и сэкономит время россиян. «Появится возможность получить назначение лечения профильными медицинскими работниками из разных городов и регионов», — указали в министерстве.

В статье подчеркивается, что если итоги эксперимента будут успешными, то подобную практику планируют разрешить по всей России.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили ограничить продажу новых лекарств для лечения психических заболеваний.

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