Россиянам назвали пять основных признаков мошенника

Отличить мошенника от обычного человека или сотрудника какой-либо организации можно по пяти основным критериям. Первый из них – это звонок, сообщение или письмо от неизвестного человека. Любая ситуация, когда на связь выходят неопределённые лица, — это первый признак аферистов, которые при этом могут назвать себя кем угодно – например, сотрудниками банка, полицейскими, следователями и так далее, объяснил RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Иван Колотовкин.

Вторым признаком мошенничества юрист назвал предложение перейти в целях конспиралогии.

«Такое общение в большинстве случаев невозможно отследить, а переписка может быть удалена в любой момент, что усложнит или исключит фиксацию доказательств совершения преступления для правоохранительных органов, в чём, конечно же, заинтересованы все аферисты», — объяснил специалист.

Третьим признаком мошенничества он назвал любые просьбы сообщить личные данные, включая информацию о банковских картах, коды безопасности и прочее. Третий фактор – это попытка вызвать у жертвы эмоции, то есть вывести ее на страх, испугать, обрадовать. К такой схеме аферисты прибегают, чтобы пользователь вышел из состояния эмоционального равновесия и начал действовать бездумно. Ему, например, могут сказать о крупном выигрыше в лотерею, пообещать хороший подарок, взамен попросив заплатить предоплату или ввести на сайте код из сообщения. Что касается страха, то напугать преступники могут чем угодно – например, пригрозить возбуждением уголовного дела, потерей всех денег и так далее.

Последней характерной чертой мошенничества Колотовкин назвал просьбу сделать что-либо как можно скорее, в ограниченный период времени. Такая спешка – это явный признак попытки преступника не дать человеку одуматься, посоветоваться с близкими.

«Такая ситуация не просто подозрительна. Она чётко показывает, что мошенники на финальном этапе, им почти удалось совершить своё преступление», — заключил адвокат.

До этого в МВД сообщили, что мошенники со взломанных аккаунтов стали рассылать пользователям мессенджеров файлы с видео, которые устанавливают на мобильный телефон программу удалённого доступа к онлайн-банку. После перехода по ней на телефон устанавливается программа, которая предоставляет злоумышленникам удалённый доступ к онлайн-банку. Также в ведомстве предупредили, что мошенники также рассылают вредоносные вирусы, которые замаскированы под видеоархивы.

