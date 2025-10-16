На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали пять основных признаков мошенника

Адвокат Колотовкин: мошенника можно определить по пяти основных признакам
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Отличить мошенника от обычного человека или сотрудника какой-либо организации можно по пяти основным критериям. Первый из них – это звонок, сообщение или письмо от неизвестного человека. Любая ситуация, когда на связь выходят неопределённые лица, — это первый признак аферистов, которые при этом могут назвать себя кем угодно – например, сотрудниками банка, полицейскими, следователями и так далее, объяснил RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Иван Колотовкин.

Вторым признаком мошенничества юрист назвал предложение перейти в целях конспиралогии.

«Такое общение в большинстве случаев невозможно отследить, а переписка может быть удалена в любой момент, что усложнит или исключит фиксацию доказательств совершения преступления для правоохранительных органов, в чём, конечно же, заинтересованы все аферисты», — объяснил специалист.

Третьим признаком мошенничества он назвал любые просьбы сообщить личные данные, включая информацию о банковских картах, коды безопасности и прочее. Третий фактор – это попытка вызвать у жертвы эмоции, то есть вывести ее на страх, испугать, обрадовать. К такой схеме аферисты прибегают, чтобы пользователь вышел из состояния эмоционального равновесия и начал действовать бездумно. Ему, например, могут сказать о крупном выигрыше в лотерею, пообещать хороший подарок, взамен попросив заплатить предоплату или ввести на сайте код из сообщения. Что касается страха, то напугать преступники могут чем угодно – например, пригрозить возбуждением уголовного дела, потерей всех денег и так далее.

Последней характерной чертой мошенничества Колотовкин назвал просьбу сделать что-либо как можно скорее, в ограниченный период времени. Такая спешка – это явный признак попытки преступника не дать человеку одуматься, посоветоваться с близкими.

«Такая ситуация не просто подозрительна. Она чётко показывает, что мошенники на финальном этапе, им почти удалось совершить своё преступление», — заключил адвокат.

До этого в МВД сообщили, что мошенники со взломанных аккаунтов стали рассылать пользователям мессенджеров файлы с видео, которые устанавливают на мобильный телефон программу удалённого доступа к онлайн-банку. После перехода по ней на телефон устанавливается программа, которая предоставляет злоумышленникам удалённый доступ к онлайн-банку. Также в ведомстве предупредили, что мошенники также рассылают вредоносные вирусы, которые замаскированы под видеоархивы.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенника, который под видом ребёнка пытается выманить деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами