Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

«Царьград»: Усольцевы могли инсценировать исчезновение и сбежать за границу
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Бесследно исчезнувшую в тайге семью Усольцевых заподозрили в инсценировке трагедии и побеге за границу. Об этом сообщает «Царьград».

В публикации отмечается, что бизнесмен Сергей Усольцев в одном из интервью размышлял о возможности бросить дела в России и отъезде в Таиланд. Там он планировал практиковать дауншифтинг — вид «опрощения», один из способов ухода от реальности.

Знакомые семьи рассказали, что Сергей являлся туристом со стажем, он не допустил бы безответственного отношения к подготовке к походу. Также на отъезд за границу указывает то, что для похода Усольцевы использовали рабочий, а не личный автомобиль.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатели завершили активный поиск семьи, пропавшей в Красноярском крае.

