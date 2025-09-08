На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин забил приятеля газовым ключом во время ссоры

В Приморье мужчина жестоко избил знакомого газовым ключом
СУ СК РФ по Приморскому краю

В Хасанском районе Приморского края задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 35-летний рабочий карьера поссорился со своим 41-летним знакомым. В ходе конфликта гость схватил гаечный ключ от бульдозера и несколько раз ударил им оппонента по голове и телу.

Спасти избитого мужчину не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено проведение ряда экспертиз.

До этого в Красноярске мужчина с ножом ограбил школьника в подъезде. По данным следствия, мужчина проследил за школьником и, угрожая ему предметом, похожим на нож, потребовал отдать телефон. Испуганный подросток отдал злоумышленнику свой гаджет стоимостью 12 тысяч рублей, после чего тот скрылся. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Красноярска, ранее имевший судимости. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Ставропольском крае мужчина избил и пытался утопить сожительницу в ванной.

