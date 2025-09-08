Россиянин забил приятеля газовым ключом во время ссоры

В Хасанском районе Приморского края задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 35-летний рабочий карьера поссорился со своим 41-летним знакомым. В ходе конфликта гость схватил гаечный ключ от бульдозера и несколько раз ударил им оппонента по голове и телу.

Спасти избитого мужчину не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено проведение ряда экспертиз.

