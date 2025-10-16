На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге прошло заседание Координационного совета глав налоговых служб СНГ

Налоговые службы стран СНГ договорились на заседании о цифровом сотрудничестве
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге под председательством Федеральной налоговой службы (ФНС) прошло XXXII заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ (КСРНС). Об этом сооьщается на сайте ФНС.

Главным итогом заседания стало решение о переходе от обсуждения цифровизации к ее практической реализации в трансграничном формате. Участники отметили, что национальные налоговые системы стран содружества эволюционируют в едином направлении — от точечного контроля к созданию сквозной цифровой среды. Руководитель ФНС России Даниил Егоров подчеркнул, что начинается этап практического применения решений, упрощающих взаимодействие между странами.

Глава Налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев, в свою очередь, отметил, что прозрачность товарных потоков определяется не количеством проверок, а скоростью обработки данных, интеллектуальностью цифровых инструментов и уровнем международного сотрудничества. По его словам, товарный поток сегодня превращается в поток данных, а налоговые службы становятся центрами аналитики и управления рисками.

Совет также обсудил кадровую трансформацию налоговых служб в рамках темы «Налоговый инспектор: сегодня и завтра». Руководители сошлись во мнении, что дальнейшее развитие невозможно без инвестиций в человеческий капитал.

Итоговые документы закрепили конкретные механизмы углубления интеграции. Утвержден проект протокола о новом виде автоматического обмена данными о долевом участии в организациях и наднациональный справочник кодов видов доходов, что повысит прозрачность корпоративных структур и упростит применение соглашений об избежании двойного налогообложения для граждан, работающих за рубежом.

Подписанный итоговый протокол и план работы КСРНС на 2025–2026 годы закрепляют эти инициативы. Председательство в Совете перешло к Таджикистану на ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что Россия поделится опытом цифровизации с Таджикистаном.

