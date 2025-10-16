Богатая женщина устроилась домработницей, чтобы «попробовать обычную жизнь», пишет Mothership.

По данным СМИ, женщина проработала домработницей в семье в Гонконге несколько лет и отличалась трудолюбием, но резко захотела уволиться. Это решение удивило и даже обеспокоило работодателей. Семья, у которой она работала, заподозрила, что домработница могла попасться на уловки мошенников из интернета.

Объясняя ситуацию, женщина рассказала, что хочет вернуться домой и выйти замуж за жениха, с которым познакомилась еще несколько лет назад. Также выяснилось, что домработница оказалась богатой женщиной и вовсе не нуждалась в деньгах — она владеет фермой, а также плантациями кофейных зерен и какао в своем родном городе в Индонезии.

На вопрос, зачем ей тогда понадобилась работа горничной, она ответила, что хотела «попробовать жизнь» и понять, каково это — зарабатывать собственным трудом, жить в другой стране и быть «на равных» с другими людьми.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях: одни восхищаются ее независимостью и желанием получить жизненный опыт, другие считают, что она могла попасть под влияние романтических иллюзий.

