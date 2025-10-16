Арестованную в Петербурге юную певицу могут осудить за дискредитацию армии

Певице Наоко (Диане Логиновой), исполнявшей песни иноагентов на улицах Петербурга, грозит наказание за дискредитацию армии. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

После того как Логинова закончит отбывать административный арест по статье об организации массового собрания граждан, нарушающего общественный порядок, полиция направит в суд еще один административный протокол в отношении певицы. Ее могут осудить по ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичная дискредитация использования ВС РФ.

13 октября 18-летняя певица собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. Она также спела песню, которую суд запретил к распространению на территории РФ. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Мать девушки заявила, что ее дочь является патриотом своей страны и не преследует политических целей.

Ранее исполнительницу иноагентских песен арестовали на 13 суток.