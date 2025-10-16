На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дублине в центре для беженцев погиб 17-летний украинец

В Ирландии сомалиец зарезал 17-летнего украинца
close
Depositphotos

В Ирландии, в центре для беженцев, конфликт между подростками из Африки и Украины обернулся трагедией с применением холодного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В Дублине 17-летний украинец скончался от ножевого ранения, полученного в центре для несовершеннолетних беженцев, пишет издание.

Как передает RTE News, инцидент произошел после ссоры между двумя подростками – выходцем из Украины и выходцем из Сомали.

Сообщается, что работница, пытавшаяся прекратить драку, также получила ранения.

Сомалийский подросток госпитализирован с травмами.

«Убийство вызвало шок как в украинской общине, так и на высшем государственном уровне. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил соболезнования, назвав произошедшее ужасной трагедией», — сказал премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

14 сентября сообщалось, что Польша достигла предела своих возможностей по приему мигрантов из Украины. В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий представил на рассмотрение сейма законопроект, предлагающий увеличить минимальный срок, необходимый для получения польского гражданства, от трех до десяти лет.

Ранее в Иркутской области школьник зарезал в подъезде возлюбленную.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами