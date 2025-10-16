В Дублине в центре для беженцев погиб 17-летний украинец

В Ирландии, в центре для беженцев, конфликт между подростками из Африки и Украины обернулся трагедией с применением холодного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В Дублине 17-летний украинец скончался от ножевого ранения, полученного в центре для несовершеннолетних беженцев, пишет издание.

Как передает RTE News, инцидент произошел после ссоры между двумя подростками – выходцем из Украины и выходцем из Сомали.

Сообщается, что работница, пытавшаяся прекратить драку, также получила ранения.

Сомалийский подросток госпитализирован с травмами.

«Убийство вызвало шок как в украинской общине, так и на высшем государственном уровне. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил соболезнования, назвав произошедшее ужасной трагедией», — сказал премьер-министр Ирландии Михол Мартин.

14 сентября сообщалось, что Польша достигла предела своих возможностей по приему мигрантов из Украины. В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий представил на рассмотрение сейма законопроект, предлагающий увеличить минимальный срок, необходимый для получения польского гражданства, от трех до десяти лет.

