Суд арестовал еще двух музыкантов, исполнявших песни Noize MC

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест двум музыкантам группы Stoptime, которая исполняла песни Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) и других иноагентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Речь идет о барабанщике группы Владиславе Леонтьеве и о гитаристе Александре Орлове. Первого арестовали на 13 суток, второго — на 12.

Леонтьев утверждал, что на уличный концерт его позвали друзья, и он не ожидал, что выступление соберет десятки человек. Орлов же заявил, что концерт оказался спонтанным, а о том, что его нужно согласовать с властями, группа якобы не знала. Он также признался, что встречается с вокалисткой группы Дианой Логиновой (псевдоним — Наоко), и отметил, что сам пришел в полицию после ее задержания.

Защита музыкантов просила прекратить производство по делу, но суд решил иначе.

Также 16 октября административный арест назначили самой Наоко. Ее, как и других участников Stoptime, признали виновной в нарушении ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

Ранее стало известно, что с Noize MC начали взыскивать штраф за дискредитацию ВС РФ.